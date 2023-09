Colisão entre carro e morto tira a vida de autônomo em frente ao Parque do Tucumã

Uma colisão entre um veículo modelo Onix e uma motocicleta Yamaha YS Fazer 150, tirou a vida do autônomo Jondinelis Simão da Silva, de 39 anos, na manhã desta sexta-feira, 29, no cruzamento da rua Central com a avenida Norte, em frente ao portal do Parque do Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, João trafegava no sentido centro-bairro, quando o motorista do veículo do modelo Onix, de cor preta, que trafegava na rua Central, dentro do parque do Tucumã, teria desrespeitado a placa de sinalização de parar, invadido a preferencial e colidido contra o motociclista.

Com o impacto, João foi arremessado e bateu contra um poste de energia elétrica, fraturando várias partes do corpo, além de sofrer um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza grave e desmaiado. O motorista do carro permaneceu no local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e fizeram massagens cardíacas por aproximadamente 1h, mas João não resistiu aos ferimentos e morreu em via pública.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após o término, o corpo de Jondineles foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A motocicleta foi removida por um guincho e encaminhado para a casa de familiares da vítima. O motorista do veículo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.