Canal no Whatsapp: ac24horas adere nova função da rede social; conheça e siga

O ac24horas lançou nessa quinta-feira, 28, a mais nova plataforma de divulgação de notícias: o canal no WhatsApp. Basta clicar neste link https://whatsapp.com/channel/0029Va5VrvNGk1FwYk3urG1I para receber as principais notícias do Acre diretamente no celular.

Em sua última atualização, o WhatsApp lançou, no dia 13 de setembro, a ferramenta “CANAIS” onde é possível escolher veículos de notícias, celebridades, personalidades, instituições e empresas para seguir e receber notificações e atualizações por meio do aplicativo.

A Gestora de Projetos e Marketing do ac24horas, Thalynne Lima, explica que “pensando sempre na melhor experiência ao leitor, o jornal online mais lido do Acre prepara seu canal com conteúdos diários e leva as notícias mais relevantes do estado”.

A nova atualização tem como objetivo a privacidade do perfil do usuário, uma vez que não é possível visualizar o número de telefone de quem participa da plataforma.

O ac24horas sempre esteve no WhatsApp, em grupos que depois se transformaram em comunidade, mas por conta do limite de pessoas, sempre ficava alguém de fora querendo fazer parte pelo aplicativo de mensagens. “Agora, com o CANAL que não tem limite de participantes, todos podem seguir e ficar antenados nas notícias diárias”, destaca Lima.

Para seguir o canal ac24horas, basta clicar neste link ->> https://whatsapp.com/channel/0029Va5VrvNGk1FwYk3urG1I

Para acessar o CANAL, abra o WhatsApp e clique em “Atualizações”, conforme demonstrado na imagem abaixo:

O canal do ac24horas mostra os bastidores da política acreana, mudanças na economia local, os últimos acontecimentos do estado e muito mais.

ac24horas – o jornal mais lido do Acre!