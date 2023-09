Ageac receberá mais de R$ 3 milhões para investir em transporte coletivo no estado

O presidente da Agência Reguladora de Serviços do Estado (Ageac), Luís Brandão, reuniu-se nessa semana com o deputado federal Coronel Ulysses, no gabinete do parlamentar em Brasília, com o intuito de obter recursos que beneficiarão o Acre. No encontro, Ulysses e Brandão formalizam o repasse de emendas que representam um montante de mais de R$ 3 milhões.

O recurso será destinado a implementar melhorias para usuários do transporte coletivo, com a instalação de pontos de ônibus, nas mediações da BR-317, os trechos ainda serão definidos pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), que fará a delimitação espacial dos locais, além disso, haverá a construção das rodoviárias municipais no Bujari e em Cruzeiro do Sul.

Esta semana, Luís Brandão, cumprindo o papel institucional de regular os serviços públicos que a Ageac cumpre, visitou o local da futura instalação no Bujari. “As emendas beneficiarão a população do Acre, e isso faz parte do desenvolvimento regional”, disse.

Fonte: Agência de Notícias do Acre