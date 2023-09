Show do Bonde do Forró atrai 10 mil pessoas em Cruzeiro do Sul

O show do Bonde do Forró, que abriu o Festival da Farinha de Cruzeiro do nesta quarta-feira, 27, atraiu cerca de dez mil pessoas para a Praça Orleir. Além da própria cidade, pessoas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Tarauacá, prestigiaram a apresentação gratuita da banda.

Em duas horas de show, com dançarinas e músicas de sucesso como “Garota de Programa”, “Milk Shake”, “Me Diz o Que É Que Eu Faço”, “Vire e Mexe”, Juliana Bonde e Banda agradaram ao público.

“Me produzi e vim com as amigas. Muito bom o show e dancei muito”, conta a técnica em enfermagem, Bruna Vale.

O secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul diz que a primeira noite do Festival da Farinha superou todas as expectativas.

“Um sucesso de público, Juliana Bonde e a Banda Bonde do Forró agradaram à multidão que veio prestigiar a primeira noite do Festival! Os artistas locais também brilharam nos dois palcos alternativos e no palco principal! O Festival da Farinha fortalece grandiosamente a economia e principalmente a cultura de Cruzeiro do Sul”, ressaltou.