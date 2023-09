Rio Branco poderá ter temperatura de 42ºC na primeira quinzena de outubro, prevê Climatempo

A ocorrência de novas ondas de calor durante este ano é altamente provável, especialmente durante o mês de outubro, segundo prevê a empresa Climatempo.

A previsão indica a atuação de sistemas de alta pressão atmosférica, impedindo a formação de nuvens de chuva, estacionados sobre o Brasil durante outros períodos até o final da primavera, gerando novas ondas de calor.

“Outubro é um mês naturalmente mais quente em grande parte do Brasil – até mesmo mais que setembro. Sendo assim, há possibilidade de observarmos temperaturas mais altas ainda do que já ocorreu nesta última onda de calor da segunda semana de setembro”, diz publicação da empresa.

No Acre, a Climatempo prevê temperaturas variando entre 25ºC e 38ºC na primeira semana de outubro. Um pouco mais adiante, no dia 12 de outubro, a previsão é de que a temperatura em Rio Branco atinja 42ºC, conforme mostra o gráfico abaixo.

De acordo com o site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, no último dia 24 de setembro, Rio Branco registrou a maior temperatura do ano, até o momento, com 37,5ºC, superando o recorde anterior de 37,3ºC, ocorrido no dia 30 de agosto.

No interior do estado, a maior temperatura de 2023, até agora, foi 39,1ºC, registrado, também, no último dia 24 de setembro, em Assis Brasil. Antes, os recordes eram 38,9ºC, registrado no dia 31 de agosto, e 38,2ºC, em Tarauacá, nos dias 21, 24 e 27 de agosto.

Na última terça-feira (26/9/2023), foi registrada a maior temperatura do ano, até o momento, no Brasil, com a marca de 43,5ºC, na cidade de São Romão (Minas Gerais).

Ainda segundo Friale, o acumulado de chuvas de setembro, em Rio Branco, já está em 95,6mm, na ponte metálica, na estação medidora da Agência Nacional de Águas (ANA), sendo que a média é 91,6mm. Portanto, já choveu acima da média na capital acreana, de acordo com o pesquisador.