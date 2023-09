Red Pontes nega perseguição e diz que funcionária foi demitida por “término de contrato”

A empresa Red Pontes emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 28, explicando a demissão da ex-funcionária da empresa, Ingra Alves Lopes, que foi demitida após agir como porta-voz do movimento de funcionários da terceirizada, que está sendo acusada de calotear o pagamento de direitos trabalhistas e salários de seus colaborados.

Em nota, a Red Pontes afirma que não tinha conhecimento de que Ingra Lopes compareceu numa reunião com Ministério Público do Trabalho e representantes da Secretaria de Saúde do Acre, e justifica que a demissão aconteceu por término de contrato, já que a funcionária foi contratada ciente de que estava sendo admitida como ferista, ou seja, para cobrir férias de outros colaboradores.

Veja a nota completa:

“A RED PONTES TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada em terceirização de mão de obra, vem a público esclarecer alguns pontos em relação ao término de contrato com colaboradora INGRA ALVES LOPES.

Esta empresa sempre presou pela transparência de seus atos e jamais se opôs a prestar informações a quem necessitar. Desta forma viemos esclarecer que esta colaboradora foi admitida no 14/08/2023 em um contrato de experiência, sendo este de prazo determinado, conforme o Art. 443 da CLT.

Vale ressaltar que no ato da contração, a colaboradora foi informada que estava sendo contratada como ferista, ou seja, para cobri as férias de outros colaboradores. Contudo, tendo em vista a inconsistência financeira apresentada, esta empresa optou por cancelar a concessão das férias de alguns colaboradores, não tendo, portanto, como a empresa permanecer com a mesma.

Frisa-se que temos como comprovar, por meio da assinatura da CTPS e registro no e-social, que a data do término do contrato por prazo determinado foi no dia de ontem 27/09/2023.

Afirmamos que esta empresa não compactua com perseguição ou qualquer tipo de intimidação aos colaboradores, tendo em vista que inúmeros colaboradores realizaram algum tipo de manifestação e não foram e nem serão punidos por conta desta situação. Ressalta-se que outros contratos estão sendo encerrados conforme o respectivo vencimento dos prazos.

Em relação as suas verbas trabalhistas, todas serão quitadas dentro do tempo regulamentado pela legislação trabalhista.

Por fim, reiteramos o nosso compromisso com todos os colaboradores e ressaltamos que esta empresa não está medindo esforços para que logo todas as situações apresentadas sejam sanadas.

A RED PONTES TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada em terceirização de mão de obra, vem a público esclarecer alguns pontos em relação a matéria veiculada no dia 26/09/2023 no jornal AC 24 HORAS.

Esta empresa sempre presou pela transparência de seus atos e jamais se opôs a prestar informações a quem necessitar. Desta forma viemos esclarecer que esta empresa não tinha ciência da reunião que ocorreu na sede do Ministério Público do Trabalho, onde participou representantes da SESACRE e uma colaboradora da empresa. Frisa-se que não chegou nenhuma notificação, intimação ou convite para que pudéssemos participar do citado encontro.

Com relação a afirmação do repasse ter acontecido, relatamos que o ultimo realizado foi o do mês de JULHO, sendo que até o presente momento, nem sequer ORDEM DE SERVIÇOS/EMPENHOS do mês de AGOSTO/2023 foram emitidos, prejudicando mais a situação enfrentada.

Por fim, reiteramos o nosso compromisso com todos os colaboradores e ressaltamos que esta empresa não está medindo esforços para que logo todas as situações apresentadas sejam sanadas.”

Direção da Red Pontes.