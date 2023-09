Professor representa o Acre em comitiva do MEC em viagem à Alemanha

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está representado na comitiva do Ministério da Educação (MEC) que participa, de 25 a 29 de setembro, em Bonn, na Alemanha, de viagem técnica em bioeconomia, para conhecer a experiência do país em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e conceitos inovadores desenvolvidos na área.

O professor Genildo Cavalcante Ferreira Junior, coordenador do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profinit), ofertado no campus Rio Branco, e professor de alimentos campus Baixada do Sol, representa o Ifac na missão, além de professores do Instituto Federal de Roraima, do Instituto Federal do Amazonas e do Senai, que representam a região da Amazônia Legal.

Genildo Cavalcante Ferreira Junior foi selecionado pela equipe da Setec em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, para representar, juntamente com os professores da rede federal, os nove estados da Amazônia Legal.

“Essa experiência possibilitará conhecer o sistema de educação profissional alemão, além de contribuir para a reflexão e o aperfeiçoamento das práticas da Rede de Multiplicadores por meio das trocas compartilhadas e dos aprendizados adquiridos a partir dessa experiência internacional”, disse o professor.

Na missão o MEC está representado pelo diretor de Desenvolvimento da Rede Federal da Educação Profissional, Científica e Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), Marcelo Bregagnoli; pela diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica, Patrícia Barcelos; pela assessora da Setec, Sandra Grutzmacher; e pelo chefe da Assessoria Internacional, Filipe Girardi.

A visita faz parte do Projeto Profissionais do Futuro, desenvolvido pelo MEC em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a encargo do Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A iniciativa contribui para a oferta e a atualização de cursos técnicos e tecnológicos nas áreas de energias renováveis, bioeconomia e economia circular, além da digitalização desses setores.

Visitas – Estão previstas visitas ao Instituto Federal Alemão de Educação Profissional, onde será possível conhecer o sistema de EPT de Empregos “verdes” com foco em bioeconomia; ao Campus Wiesengut de Agricultura Orgânica; e ao Campus Wiesengut da Universidade de Bonn de Agricultura Orgânica e comercialização de produtos de origem vegetal e animal.

A equipe do MEC conhecerá também a Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agricultura Orgânica e Desenvolvimento Regional Sustentável, da Universidade de Kassel; a Unidade de Witzenhausen das Escolas Agrícolas Alemãs (DEULA); o Instituto Witzenhausen de Resíduos, Meio Ambiente e Energia; e a Usina de Compostagem Kompostanlage Burgberg Witzenhausen.