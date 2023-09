Presidente do Tribunal de Justiça homenageia cruzeirenses no aniversário da cidade

O Tribunal de Justiça do Acre realizou nesta quinta-feira, 28, em Cruzeiro do Sul, uma sessão Solene de Outorga da Ordem do Mérito do Judiciário para oito pessoas do município. O evento, no Centro Cultural do Juruá, contou com a presença do governador Gladson Cameli e do prefeito da cidade, Zequinha Lima. Além do aniversário de 119 anos Cruzeiro do Sul, a data marca as comemorações dos 120 anos da Justiça no Acre e dos 60 anos de instalação do Tribunal de Justiça no Estado.

“A história de Cruzeiro do Sul se confunde com a do Judiciário. Cruzeiro abrigou ao 2° Tribunal de apelação da Justiça antes mesmo do Tribunal existir. Essa outorga agracia pessoas pelos serviços ou méritos que tenham se tornado dignas do reconhecimento da Justiça Acreana”, citou a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari.

A outorga tem os graus Grã-Cruz; Grande-Oficial e Oficial. Foram homenageadas com a outorga, o desembargador aposentado Arquelau Melo, o advogado Heleno Farias, a professora Rosalva Sales e o radialista Nonato Costa, que atua há 48 anos na imprensa de Cruzeiro do Sul.

“A Justiça garante estabilidade e democracia. E a imprensa tem papel importante na divulgação das ações e atos. Receber essa honraria me dá a certeza de que essa parceria não passou despercebida” , agradeceu o comunicador, que quando foi diretor da Rádio Difusora Acreana, criou um programa de divulgação das ações do Tribunal de Justiça. Os demais homenageados, não compareceram pessoalmente ao evento.

“A parceria do governo do Estado e Tribunal de Justiça sempre resulta em cidadania para as pessoas, seja por meio de entrega de Títulos Definitivos de Terra, ou outras ações. Parabéns a minha querida Cruzeiro do Sul e parabéns, Tribunal de Justiça do Acre”, ressaltou Cameli.