Prefeito de Assis Brasil e ex-prefeito de Tarauacá se filiam ao partido de Gladson

Uma das maiores controvérsias que envolvem as gestões do Estado do Acre e da Prefeitura de Rio Branco, o Ruas do Povo, ganhou nessa quarta-feira, 27, um novo desdobramento. O prefeito Tião Bocalom informou pelas redes sociais que se reuniu com o Ministério Público Estadual (MPE), ocasião em que ficou definido que o município colaborará para a realização de perícias relacionadas à situação. “Participei de uma reunião excelente no Ministério Público do Estado do Acre, onde tratamos sobre uma herança amarga que nos foi deixada: o Programa Ruas do Povo, que na época foram gastos mais de 600 milhões de reais (que se fosse hoje somariam mais de um bilhão de reais) em serviços não executados, ou executados parcialmente com péssima qualidade. Na reunião, o MP pediu a cooperação da...