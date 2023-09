Menino de 13 anos é ferido com tiro acidental durante caçada em Manoel Urbano

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está representado na comitiva do Ministério da Educação (MEC) que participa, de 25 a 29 de setembro, em Bonn, na Alemanha, de viagem técnica em bioeconomia, para conhecer a experiência do país em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e conceitos inovadores desenvolvidos na área. O professor Genildo Cavalcante Ferreira Junior, coordenador do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profinit), ofertado no campus Rio Branco, e professor de alimentos campus Baixada do Sol, representa o Ifac na missão, além de professores do Instituto Federal de Roraima, do Instituto Federal do Amazonas e do Senai, que representam a região da Amazônia Legal. Genildo Cavalcante Ferreira Junior foi selecionado pela equipe da Setec em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit...