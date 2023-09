Juliana do Bonde dança, dá tapas e chicotadas em “Presinha”, figura popular de Cruzeiro do Sul

O Tribunal de Justiça do Acre realizou nesta quinta-feira, 28, em Cruzeiro do Sul, uma sessão Solene de Outorga da Ordem do Mérito do Judiciário para oito pessoas do município. O evento, no Centro Cultural do Juruá, contou com a presença do governador Gladson Cameli e do prefeito da cidade, Zequinha Lima. Além do aniversário de 119 anos Cruzeiro do Sul, a data marca as comemorações dos 120 anos da Justiça no Acre e dos 60 anos de instalação do Tribunal de Justiça no Estado. "A história de Cruzeiro do Sul se confunde com a do Judiciário. Cruzeiro abrigou ao 2° Tribunal de apelação da Justiça antes mesmo do Tribunal existir. Essa outorga agracia pessoas pelos serviços ou méritos que tenham se tornado dignas do reconhecimento da Justiça Acreana", citou...