Governo define marca e novo slogan que dura até final do mandato de Gladson

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 28, a marca e o novo slogan que serão usados até o final da administração do governador Gladson Cameli, em 2026.

O símbolo da atual administração continua o Brasão de Armas do Estado do Acre. Conforme o governo, a adoção do símbolo demonstra que o Acre é maior que partidos e políticos e representa respeito à coisa pública.

“Acre é único. Seja pelas suas riquezas naturais ainda intocadas, seja pela sua história. Resgatar esse DNA é mais que uma obrigação governamental, é promover o reencontro de um povo com suas raízes. O Acre é maior que políticos, partidos ou correntes. A adoção do Brasão de Armas do Estado promove, além da valorização de um Acre soberano, pertencente apenas ao seu cidadão, também permite que a sociedade conheça, admire, preserve e valorize as marcas simbolizam sua identidade como povo. Além disso, o uso do brasão oferece à administração o traço de impessoalidade e respeito à coisa pública”, diz um trecho da publicação.

O manual define como a marca deve ser usada em todos os prédios, veículos, uniformes e equipamentos públicos adquiridos ou a serviço do poder público estadual.

O governo também muda a partir de agora o slogan da administração Gladson Cameli. Sai o “Visão de Futuro. Governo de Todos”, usados até agora e entra “Trabalho Para Cuidas das Pessoas”.