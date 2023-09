Gladson acusa terceirizada de fazer esquema como a “conta Flávio Nogueira”

Cumprindo agenda nesta quinta-feira em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli falou sobre vários problemas que o governo do Estado está enfrentando, como as famílias retiradas de invasão Terra Prometida que estão acampadas na Assembleia e sobre as empresas terceirizadas que não pagam os salários de seus funcionários.

Sem citar nome, nem dar maiores detalhes, o governador afirmou que uma das terceirizadas recebe o dinheiro do governo, não paga os funcionários e aplica o montante no mercado financeiro, para auferir lucros. “Tem empresa que está agindo como o pessoal daquele esquema da Flávio Nogueira. Pega o dinheiro aplica para ganhar os rendimentos”, contou o governador na sede do Deracre de Cruzeiro do Sul, onde assinou a ordem de serviço para a retomada das obras de duplicação da Rodovia AC-405.

O escândalo Flávio Nogueira” foi um esquema responsável pelo desvio de US$ 1,18 milhão do Banco do Estado do Acre, entre 1988 e 1990. O esquema consistia na transferência de verbas da conta das secretarias estaduais da Fazenda e do Planejamento para uma conta fictícia, no nome do “fantasma” Flávio Nogueira. O dinheiro desviado era então investido em aplicações financeiras.