Força-Tarefa prende três acusados de integrar de facções criminosas no Acre

O governador Gladson está em Cruzeiro do Sul participando da programação de aniversário de 119 anos do município e nesta quinta-feira, 28, compõe a solenidade dos 120 anos da Justiça no Acre e dos 60 anos de instalação do Tribunal de Justiça no Estado com entrega de Outorga da Ordem do Mérito Judiciário. O evento será realizado no Centro Cultural do Juruá a partir das 9h30. Às 11 horas, na sede do Deracre, Cameli vai assinar a Ordem de Serviço para retomada das obras de duplicação e pavimentação da AC-405. O serviço, que era executado por 2 empresas de Cruzeiro do Sul e uma de Mâncio Lima, estava parado desde junho. A obra é executada em 11 quilômetros, do bairro da Cohab até o Aeroporto Marmud Cameli, com investimento de...