Em Rio Branco, moradora aciona facção para impedir fiscalização da Energisa

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar supostas irregularidades na extração irregular de mineral de areia no leito do Rio Acre, em Rio Branco. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de quarta-feira, 27. Segundo o promotor de justiça, Alekine Lopes dos Santos, chegou ao conhecimento do órgão denúncias quanto a existência, funcionamento de alguns empreendimentos (areais) que atuam na extração mineral de areia no leito do Rio Acre, em atividades no município de Rio Branco. Pelo assunto afetar a área ambiental, o MP tomou providências, como, por exemplo, a abertura de um inquérito civil, haja vista que, o procedimento preparatório aberto não obteve respostas. "Visando apurar a regularidade da extração de areia do Rio Acre, conforme explicitado anteriormente", diz trecho...