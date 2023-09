Atingidos por seca no Acre receberão ajuda do governo, diz ministra Marina Silva

O governo federal prepara uma resposta emergencial para atender as populações do Acre e do Amazonas atingidas por uma seca histórica dos rios da região, que inclui envio de medicamentos, água e cestas básicas, antecipação do período de defeso da pesca e liberação de recursos do FGTS, disse nesta quarta-feira (27) à Reuters a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

“Temos uma situação que é muito preocupante, por isso o governo federal já estabeleceu uma força-tarefa para o caso do Amazonas e, provavelmente, o Acre vai entrar na mesma situação. É uma estiagem muito grande, prejudicando todo o sistema de transporte, que é fluvial, uma grande mortandade de peixe que já começa a acontecer, risco de desabastecimento”, disse a ministra.

Marina afirmou que o risco imediato é o desabastecimento das cidades, tanto de alimentos e água quanto de medicamentos. A mortandade dos peixes contamina a água dos rios, que é usada para consumo pelas comunidades.

Até agora, segundo a Defesa Civil do Amazonas, 15 municípios estão com estado de emergência decretado, e a seca já atinge 111 mil pessoas, mas esse número pode quintuplicar.

“Estamos já mobilizando principalmente a Força Aérea brasileira para dar o suporte para esse processo de abastecimento das cidades, e um processo de atendimento com cestas básicas, porque boa parte da proteína das populações vem da pesca, e isso vai ficar prejudicado por algum tempo”, disse a ministra.

O governo trabalha com os estados nesse atendimento emergencial e também em um de médio prazo, que inclui a liberação do FGTS para as famílias atingidas, e medidas como uma espécie de defeso antecipado, para compensar o fato de que as famílias de pescadores ficaram sem atividade por algum tempo.

“É uma articulação que está sendo feita pela Casa Civil envolvendo os Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Pesca, do Transporte, Meio Ambiente e Saúde. São vários setores do governo numa força-tarefa. O Ministério da Integração Nacional e a Defesa Civil cuidam de uma parte mais emergencial e depois os demais ministérios vão desdobrando nas ações seguintes, inclusive a questão da liberação do FGTS também para essas comunidades afetadas”, disse Marina.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), disse que é a pior seca da história no estado. “Nunca vimos algo assim”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.