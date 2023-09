Governo começa a pagar R$ 600 do Bolsa Verde à famílias rurais nesta quarta (27)

O Governo Federal inicia nesta quarta-feira, 27, o pagamento da primeira parcela trimestral no valor de R$ 600 do Programa Bolsa Verde, destinado às famílias que vivem em Unidades de Conservação de Uso sustentável (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável), em assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma Agrária (florestal, agroextrativista e de desenvolvimento sustentável) e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas e quilombolas.

Podem participar do Programa Bolsa Verde famílias em situação de pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais; Projetos de Assentamento Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável ou Projetos de Assentamento Agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e outras áreas rurais, indicadas pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa Verde e definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Apesar do MMA não ter ainda divulgado o quantitativo de famílias atendidas no Acre, estão sendo beneficiados nesta primeira fase do programa, moradores da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, Floresta Nacional do Macauã e de 7 Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE): Chico Mendes, Riozinho, Porto Rico, Equador, Cruzeiro do Vale, Valência, Sete Lagos e Triunfo/Porongaba.

O pagamento do Bolsa Verde é realizado na conta poupança da CAIXA ou na conta no CAIXA Tem. Caso o beneficiário não possua conta, será aberta, de forma automática, uma conta poupança social digital para o crédito do benefício.