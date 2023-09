Samir, Rutênio e N. Lima justificam ausência em reunião do PP por conta de agendas

Em reunião conjunta nesta terça-feira, 26, as comissões de Constituição e Justiça e Serviço Público da Assembleia Legislativa aprovaram o projeto de lei que prorroga por um ano a validade do concurso público para contratação de servidores da Polícia Civil do Acre. O prazo final terminaria em 30 de setembro. De autoria do deputado Pedro Longo, o PL ganhou amplo apoio dos integrantes das comissões e, presencialmente, integrantes do cadastro de reserva da PCAC agradeceram aos deputados. Antes, a comissão especial derrubou mais um veto do governador Gladson Cameli, o que promove atendimento adequado a surdos em concursos públicos no Acre. Aprovado também o PL que isenta as pessoas com deficiência do pagamento de IPVA na aquisição de veículos no valor de até R$120 mil.