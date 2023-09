Pontos turísticos são tomados por moradores de rua e dependentes químicos em Cruzeiro do Sul

A presença de moradores de rua em pontos históricos de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, tem gerado preocupação entre os comerciantes e residentes. Além do aumento significativo de pessoas nessas áreas, muitos são dependentes químicos e acabam causando danos aos espaços que ocupam.

O Mirante do Cais, que oferece uma bela vista para a Ponte da União, florestas e o Rio Juruá, foi originalmente projetado como um local para a população em geral e especialmente para os turistas. Entretanto, os 12 boxes disponíveis têm sido frequentemente alvo de atos de vandalismo. Os invasores chegam ao ponto de danificar o ambiente, realizando arrombamentos e até mesmo furtando cabos elétricos das proximidades.

Antônio Brito, um dos comerciantes afetados, relata a sensação de insegurança que todos que trabalham na área enfrentam. Segundo ele, os indivíduos chegam a usar picaretas para roubar os fios internos. “Os comerciantes evitam abrir os boxes com receio de serem alvos de roubo. Pedimos um reforço na segurança desta região, para que as pessoas possam circular sem medo. Além disso, carecemos de instalações sanitárias”, declara.

Ociélio Enes, também comerciante no Mirante do Cais, apela às autoridades por medidas imediatas, pois os prejuízos causados pelos desocupados, em sua maioria dependentes químicos, já ultrapassaram todos os limites. “Eles trazem ferramentas para cometer os crimes. Aguardamos o apoio das autoridades para podermos trabalhar com segurança e organização”, ressalta.

De fato, parece que o centro da cidade foi praticamente ocupado por moradores de rua e dependentes químicos. A situação é especialmente evidente nas proximidades do Mirante do Cais, onde a galeria dos padres teve suas escadarias ocupadas por moradores de rua, e até mesmo o antigo Cais do Porto se tornou um espaço de moradia.

Por Juruá Online