Festival da Farinha tem início nesta quarta-feira (27) em Cruzeiro do Sul

Boa parte do Centro de Cruzeiro do Sul está com as ruas interditadas e já com as barracas montadas para o 6° Festival da Farinha, que será aberto nesta quarta-feira,27, na frente do Coreto da Praça Orleir Cameli, às 19 horas.

Para a abertura, está confirmado o show do Bonde do Forró, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, bem como a semifinal da escolha do Rei e da Rainha do Festival da Farinha 2023.

No dia 28, aniversário de 119 anos do município, haverá o desfile cívico-militar com 80 instituições. O desfile será realizado na Avenida Rodrigues Alves com palanque montado ao lado da Caixa Econômica Federal. E às 22 horas será realizada a escolha do rei e rainha do evento.

Dia 29, sexta-feira, às 9 horas, o prefeito Zequinha Lima vai inaugurar o Mercado Popular – José Alves de Souza – Zeca Valdomiro. Às 21h30, a cantora Vitória Freitas e Deavele Santos se apresentarão na Praça Orleir Cameli.

No sábado, 30, às 17 horas, terá início a Marcha para Jesus, que será encerrada com show da Cantora Gospel Isadora Pompeo. O percurso será do Portal da Avenida Mâncio Lima até a Praça Orleir Cameli.

Às 19 horas será a vez do encerramento do Copão do Vale do Juruá, no Estádio o Cruzeirão.

E no dia 1° de outubro, encerrando a programação do 119° aniversário de Cruzeiro do Sul e 6° Festival da Farinha, às 9 horas da manhã, o prefeito Zequinha Lima vai inaugurar a terceira etapa da obra do Complexo do Balneário Igarapé Preto, na Rodovia AC-405.

Empreendedores e expositores

A área dos empreendedores foi ampliada este ano pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. A secretária Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Inovação, Gleiciane Cruz, diz que os empreendedores e expositores ficarão da Catedral até o final da Praça de Alimentação.

No ano passado, 88 participaram do Festival. Com a área maior, este ano são esperados cerca de 150 dos ramos de bebidas, alimentos, artesanato, brinquedos e os ambulantes. Haverá espaço também para as concessionárias de veículos e para as indústrias locais de café, refrigerantes e outros.

Farinha feita “ao vivo” no Festival

A tradicional Casa de Farinha e uma das mais modernas, automatizadas, estarão produzindo o mais tradicional produto agrícola da região do Vale do Juruá: a farinha de mandioca “ao vivo”, durante o Festival de Cruzeiro do Sul. A farinha e demais produtos e sub produtos da mandioca serão destaque no evento e estarão disponíveis para a venda.

Programação extensa

A programação do 119 aniversário de Cruzeiro do Sul e Festival da Farinha foi aberta no dia 18 pelo prefeito Zequinha Lima, que já inaugurou duas unidades de saúde e entregou mais de R$ 8 milhões em equipamentos agrícolas que beneficiarão mais de 17 associações agrícolas. Zequinha também entregou 245 Títulos Definitivos de Terra.