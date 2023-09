ExpoSena estima que feira tenha movimentado mais de R$ 1 milhão em 5 noites

Após cinco noites de sucesso, a organização da ExpoSena Rural Show ainda trabalha no balanço da feira realizada em Sena Madureira de quarta a domingo da última semana.

Apesar dos números ainda não estarem completamente contabilizados, Adriana Martha, secretária de administração da prefeitura de Sena Madureira e coordenadora-geral do evento, acredita que a movimentação financeira tenha passado de R$ 1 milhão.

“Ainda estamos fechando esses dados com precisão, mas, com certeza, a feira movimentou mais de R$ 1 milhão. O balanço é extremamente positivo, o público compareceu em grande número e isso fez com que o dinheiro circulasse durante a feira. Chegamos ao final com a certeza do dever cumprido”, disse.

O sucesso de público foi comprovado com a multidão de moradores de Sena e de turistas que foram aproveitar o parque de exposição montado no bairro da Pista. Mais de 100 expositores participaram do evento com estandes onde foi possível comercializar de máquinas agropecuárias, motocicletas, até o artesanato local.

O rodeio e os shows nacionais ajudaram a levar um grande público a feira. A ExpoSena deste ano teve como atrações Zezo, o pastor e cantor gospel Gersinho, a sertaneja Eduarda Nunes, a dupla Hugo e Tiago e o show de encerramento, com a presença de cerca de 20 mil pessoas, do cantor Léo Magalhães.