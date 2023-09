Evento Geek reúne alunos da Escola Sesi em concurso de cosplay, desenho e dança

O Centro Educacional Marília Sant’Ana – Escola SESI realizou no sábado, 23 de setembro, o evento Geek, com diversas atividades voltadas aos alunos com desfile de cosplay, concurso de desenho, sala de jogos, venda e troca de mangás, karaokê e apresentação do grupo KHY.D. Aberto ao público, o evento foi coordenado pela professora Luciana Cristina, da disciplina de Geografia e Empreendedorismo.

A cultura Geek, que cresce cada dia mais, é formada por pessoas que amam, além da tecnologia, videogames, RPGs, cinema, revistas em quadrinhos, animes e outros produtos da cultura pop. E embora, inicialmente, esse público fosse conhecido também por manter poucas relações sociais, isso mudou. Atualmente, os geeks são muito populares e ditam modas.

Segundo a professora Luciana Cristina, essa foi a segunda edição do evento. “Ano passado fizemos com alunos do 6º ao 9º ano e foi mais restrito em virtude da pandemia. Agora, ampliamos essa atividade e o foco é na educação e no empreendedorismo, com os estudantes vendendo seus desenhos e produções, além trocar e comercializar mangás”, comentou a docente.

A professora também destacou que o evento contou com parcerias das lojas Covil do Nerd, Kawai Papelaria, Coleção Rex, Cat Candy Stormes e da Companhia Lúdica, o que possibilitou até haver premiação para o desfile de cosplay. “Também promovemos jogo de caça ao Pokémon para melhorar o meio ambiente em que vivem e o Desafio Minecraft da cidade sustentável. Foram diferentes atividades em que adentramos o mundo dos nerds para trabalhar a desenvoltura, a parte cultural com expressões de música, dança, caracterização de seus personagens, entre outros”, detalhou Cristina.

Fantasiado do personagem Motoqueiro Fantasma, o aluno Vinícius Sivaldo, de 13 anos, do 8º ano B1, revelou que faturou mais de R$ 40 vendendo selos impressos em folhas fotográficas. “Foi um evento incrível. Também vendi desenhos e ganhei dinheiro. Sou muito fã de Star Wars, animes e gostei muito de participar dessa atividade”, comentou.

Campeão do desfile de cosplay, o aluno Flávio Nascimento Souza, de 12 anos, do 8º ano B1, ressaltou que o evento foi importante também para mostrar que os nerds não são pessoas esquisitas. “Essa é uma cultura que nós gostamos. Curto bastante jogos eletrônicos, vim com a fantasia do Harry Potter e nem esperava ganhar. Fiquei muito feliz. A escola SESI está de parabéns”, salientou.

A diretora da Escola SES, Maria Regiana Araújo, avaliou positivamente o evento, que teve grande aceitação da comunidade escolar. “É um incentivo à cultura de maneira geral e retrata vários estilos, performances e personagens que os alunos admiram. Um dia de alegria e todos estão de parabéns, tanto os professores como alunos e pais”, acrescentou.