O que eu preciso saber sobre Retinoblastoma para saúde do meu filho?

O retinoblastoma é a doença maligna ocular mais comum na infância e pode comprometer a visão e a vida, ou seja, evoluir com cegueira e/ou morte. Ele representa 3% de todos os tumores infantis. Sabemos que é mais comum na criança pequena, dois terços dos casos são diagnosticados antes dos 2 anos de idade e 95% antes dos 5 anos. De fato, o tumor pode ser somente em um olho ou em ambos os olhos. Quando afeta ambos os olhos tendem a ser hereditários (herdados dos genes dos pais), mais agressivos e associados a outros tumores pelo corpo, e tanto o diagnóstico como os sintomas aparecem mais cedo (idade menor que 1 ano). No entanto, os tumores que afetam só um olho manifestam-se mais tardiamente (idade menor que 3 anos), podem ser esporádicos (não herdados dos genes dos pais), não costumam ter associação com outros tumores pelo corpo.

Quais os sinais ou sintomas?

Os sintomas variam muito desde nenhum até dor ocular intensa com atrofia de globo ocular. O principal sinal do retinoblastoma é chamado de Leucocoria, aspecto do olho branco, porém vale lembrar que este sinal só estará presente quando o tumor estiver em uma localização central ou esteja grande o suficiente para chegar na parte central do olho. Outros sinais conhecidos e importantes são estrabismos (olhos que parecem estar olhando em direções diferentes), dor ocular, baixa de visão, vermelhidão, desconforto ocular, entre outros.

Como posso rastrear a doença?

A triagem, segundo a Academia Americana de Pediatria, é realizada com “teste do olhinho”, também chamado de teste do reflexo vermelho. Recomenda-se que todos os neonatos, bebês e crianças sejam submetidos a um exame do reflexo vermelho antes da alta do berçário neonatal e em todas as visitas de supervisão de saúde de rotina subsequentes. Este teste é realizado em uma sala de luz baixa ou escura com um oftalmoscópio direto, ou retinoscópio, a uma distância de cerca de 30 a 4,5 metros do paciente. A leucocoria é a apresentação mais comum do retinoblastoma, e todos os bebês ou crianças com reflexo vermelho anormal requerem encaminhamento imediato a um oftalmologista especializado em exames pediátricos.

Qual é o maior desafio?

Mesmo nos dias de hoje, com avanço da medicina, ainda é o diagnóstico precoce. A falta de conhecimento, falta de exames periódicos contribuem para o diagnóstico tardio e maiores taxas de insucesso.

Este tumor tem tratamento?

Sim, existe tratamento. E, quando realizado de forma precoce, ou seja, no início da doença, as chances de cura é de até 95% dos casos.

As prioridades no tratamento do retinoblastoma são, primeiramente, preservar a vida, preservar o globo e preservar a visão, nesta ordem. Minimizar os efeitos colaterais e complicações do tratamento também é de suma importância nesses pacientes muito jovens. As modalidades de tratamento atuais incluem coagulação com laser ou congelamento (crioterapia), radioterapia, quimioterapias de diferentes modalidades e/ou procedimentos mais radicais cirúrgicos.

Portanto, se você notar algo incomum nos olhos do seu filho ou de alguma criança, informe. Marque uma consulta imediatamente com o médico do seu filho. Se você tem histórico familiar de retinoblastoma, informe o médico do seu filho. Pergunte ao médico sobre exames oftalmológicos para verificar se há retinoblastoma ou outras doenças no olho de seu filho.

Dr. Pigow Lima – CRM 2220/AC RQE 666, médico cooperado da Unimed Rio Branco, oftalmologista especialista em retina e vítreo, clínica e cirúrgica.