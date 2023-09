Evo Morales anuncia candidatura à Presidência da Bolívia

O vereador João Marcos (MDB) tem sido um bom exemplo de líder. Defende o prefeito Tião Bocalom com unhas, dentes, braços e pernas em qualquer assunto em que o prefeito se sinta atacado politicamente. Não importam críticas, vaias e xingamentos. Como diz o ditado: “Segura firme na rodilha do pote”. Para os adversários dele, é no saco. A figura de um líder de governo em qualquer esfera do Poder Legislativo não é simpática. É, acima de tudo, muito espinhosa, principalmente quando medidas impopulares às vezes são tomadas. “Ossos do ofício”? Não! “Ócio do ofício”, fica bem melhor. O líder tem a obrigação de fazer a defesa do presidente, do governador ou do prefeito. Em contrapartida, existe a garantia de sua reeleição. Regra que não consta em nenhuma cartilha, regimento interno...