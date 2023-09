Ulysses é o mais votado da bancada do Acre no Prêmio Congresso em Foco 2023

O Superior Tribunal de Justiça cometeu uma “companheirada” impossível de passar despercebida. Livrou da carceragem o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Acre e ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Ronald Polanco. A martelada evitou a prisão por até 12 anos daquela que, há até pouco tempo, era uma das lideranças mais promissoras da crônica política regional: um jovem empolado pelo discurso de moralidade com a coisa pública; enraizado com a luta dos povos extrativistas e, claro, com o peito inchado, recheado pela Ética. Pois eis que esse senhor estava enlambuzado pela acusação de prática de peculato e enquadrado no Artigo 312 do Código Penal. Nada como o tempo e o Código Penal para revelar o que se é e do que as instituições são capazes de fazer em...