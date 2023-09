São Paulo campeão! Morumbi faz a festa da reconstrução de um clube gigante

O São Paulo é o campeão da Copa do Brasil 2023. Quebrando um jejum de títulos que já durava 15 anos, o Tricolor Paulista superou o Flamengo no Morumbi neste domingo, 24, e venceu, pela 1ª vez em sua história, a Copa do Brasil, se tornando o primeiro time a vencer todos os torneios que disputou.

Após perder por 1 a 0 para o Tricolor Paulista no último domingo, 17, o Flamengo foi a São Paulo querendo bola. Os cariocas pressionaram no Morumbi e fizeram uma partida melhor no 1º tempo do que em todo o jogo de ida. A resposta veio com um gol de Bruno Henrique, aos 44 minutos. O São Paulo empatou, nos acréscimos, com Nestor.

Como foi o jogo

O Rubro-Negro começou a partida aplicando pressão aos donos da casa. Aos 30 segundos de jogo, Gerson escorou de cabeça para Pedro, que saiu cara a cara com o goleiro Rafael. O arqueiro fechou bem o ângulo e impediu o 1 a 0. O volante seguiu dando boas chances na área são-paulina, mas sem conversão para o Flamengo. Ainda aos 8 minutos da partida, o zagueiro Arboleda sentiu a coxa e foi substituído por Diego Costa, forçando o São Paulo a gastar uma substituição.

O Tricolor só foi respirar aos 20 minutos de jogo, com uma boa chance pelo lado esquerdo e cruzamento de Caio Paulista para Calleri, que levou susto à meta Rubro-Negra. O São Paulo melhorou depois da pausa técnica e teve ótimas oportunidades. Porém, já no final da primeira etapa, o Flamengo saiu na frente com um rebote aproveitado por Bruno Henrique, que abriu o placar para os cariocas. O São Paulo não deixou barato e Nestor deixou tudo igual, com um golaço de esquerda aos 50 minutos.

Segundo tempo

Sem alterações, os times voltaram se analisando na segunda etapa. Com a vantagem, o São Paulo ditou o ritmo do jogo, trocando passes na área de defesa. O Tricolor também apostou em bolas longas para cadenciar o jogo e manter o ritmo. O Rubro-Negro teve chance de ampliar com um cabeceio de Pedro, por cima da meta de Rafael, ainda aos 8 minutos.

Aos 29 minutos, Sampaoli fez quatro substituições e lançou Gabriel Barbosa, o Gabigol, a fim de tentar reverter o placar. O São Paulo, no entanto, soube girar a bola na defesa e manter o controle da partida, forçando o Flamengo a avançar em busca da virada.

O Tricolor ainda teve a oportunidade de ampliar o placar, com Luciano, após uma bela jogada individual de Lucas Moura. Porém, o camisa 10 chutou de primeira e mandou para fora. Ele ainda teve outra oportunidade já nos acréscimos, mas desperdiçou. Nas arquibancadas, a torcida já começou a fazer a festa quando o árbitro Braulio da Silva Machado anunciou os acréscimos. Emocionados, os são-paulinos presentes no Morumbi celebraram a primeira conquista do clube na Copa do Brasil.