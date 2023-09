Espeto de piaba de Bujari faz sucesso na ExpoSena 2023

Como em qualquer feira agropecuária, a praça de alimentação é o local de maior movimento e que recebe grande parte dos visitantes. Na ExpoSena não é diferente e as opções são as mais variadas. Da picanha ao tacacá, passando pelos tradicionais pastéis, tem um pouco de tudo.

Em Sena Madureira, uma novidade tem feito sucesso e chama a atenção. Apesar de serem comuns em qualquer esquina em todas as cidades do Acre, o espetinho que, na verdade, é do Bujari, se diferencia. É que neste caso, no lugar da carne bovina, do frango e da toscana, o ingrediente do espeto é peixe, podendo ser degustado nas versões tambaqui, pirarucu e até de piaba.

A iniciativa, que tem a frente, a empreendedora Elisa Reis começou há cerca de cinco meses e tem feito o maior sucesso por onde passa. O peixe é adquirido de Rondônia e cuidadosamente tirada as espinhas e temperado com um segredo que faz o diferencial no sabor. “Podemos dizer que é feito com todo o capricho e quem come uma vez, volta a experimentar”, conta.

Elisa fala como surgiu o espetinho de peixe.”A gente pensou em um produto diferente, que não fosse o que já existia. Pensei no peixe, deu certo, começamos com espeto de tambaqui e agora já temos o de piaba, pirarucu e até camarão”, explica.

O mais inusitado é o espeto de piaba. O peixe, de pequeno porte, costuma ser usado mais como isca para animais maiores. Na barraca da Elisa, a piaba vira espetinho crocante e é bastante apreciado. “Rapaz, isso é bom demais, chega quebra no dente de tão bom que fica. Já comi dois”, contou o agricultor Reginaldo Passos.

Além de empreendedores locais, a ExpoSena abriga pequenos comerciantes de produtos alimentícios de outros municípios como Bujari e da economia solidária de Rio Branco.