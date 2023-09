Unimed Rio Branco comunica sobre Urgil e anuncia nova unidade infantil

A Unimed Rio Branco (ANS 337871) comunica aos beneficiários, locais e de intercâmbio, que em decorrência do pedido de descredenciamento apresentado pelo prestador HOSPITAL URGIL, haverá o redirecionamento da rede prestadora para o Pronto Atendimento 24h da Unimed Rio Branco, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1812, Rio Branco/AC, Telefone: (68) 2106-4770.

Como já esclarecido às autoridades públicas, no dia 26 de julho de 2023 o prestador HOSPITAL URGIL decidiu rescindir, de forma unilateral, o contrato de prestação de serviços para atendimento de urgência e emergência infantil.

Após negociações e enquanto aguardava o cumprimento das contrapartidas assumidas pelo HOSPITAL URGIL no Termo de Ajustamento de Conduta, a Unimed Rio Branco foi surpreendida com o pedido de descredenciamento. Assim, a partir do dia 24 de outubro de 2023 o prestador não fará parte da rede de atendimentos aos beneficiários da Unimed.

A Unimed Rio Branco conta com a confiança de mais de 25 mil beneficiários locais, além de 12 mil beneficiários atendidos via sistema de intercâmbio com outras operadoras integrantes do sistema Unimed.

É sabido pela Unimed Rio Branco que a capital do Estado do Acre necessita de uma unidade de atendimento infantil com a qualidade que o cliente Unimed merece e confia. Durante os últimos anos, a Operadora iniciou uma série de investimentos na capital, gerando a modernização e expansão dos postos de coleta do Laboratório Unimed, ampliação das especialidades no Pronto Atendimento 24h e a inauguração de uma unidade referência para o atendimento do paciente com Transtorno do Espectro Austista (TEA), o Instituto Unimed Terapias.

Por não existir outro prestador de serviço para atendimento de Urgência e Emergência Infantil em Rio Branco, a Operadora promoverá a construção/implantação de um Pronto Atendimento Infantil próprio, em uma nova localização ampla e moderna.

Até que o novo Pronto Atendimento Infantil fique pronto, todo atendimento de urgência e emergência infantil acontecerá nas atuais dependências do Pronto Atendimento 24h da Unimed, que foi adaptado para esse momento de transição e disponibilizará aos beneficiários excelente estrutura, equipamentos e serviços de alta qualidade.

No atual Pronto Atendimento 24h da Unimed Rio Branco os pacientes contam com leitos de observação, ampla enfermaria, exames de imagem (raio-x, tomografia e ultrassonografia), exames laboratoriais, salas para procedimentos cirúrgicos simples, estacionamento, modernas ambulâncias e médicos especialistas no regime sobreaviso.

Certos de sua compreensão, nenhum beneficiário Unimed ficará sem atendimento durante o período de transição, e poderão logo mais usufruir de uma moderna estrutura destinada ao cuidado do público infantil.

A Unimed Rio Branco esclarece algumas perguntas frequentes:

Já é possível ter atendimento infantil no Pronto Atendimento 24h?

R: Os atendimentos acontecerão logo no primeiro dia após 24 de outubro de 2023. Por enquanto, os atendimentos continuam no prestador ainda credenciado, Urgil.

Qual é a previsão para inauguração da nova unidade?

R: A nova unidade encontra-se em fase de construção e aprovação de licenças junto aos órgãos competentes. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2024. Até essa data, o Pronto Atendimento 24h receberá toda a demanda de urgência e emergência infantil.

O beneficiário poderá pedir reembolso caso prefira continuar utilizando o prestador descredenciado?

R: Não. Conforme as normativas e diretrizes da ANS, a operadora de saúde deve oferecer reembolso caso não haja o atendimento próprio ou credenciado, o que não acontecerá aos clientes Unimed, pois a unidade Pronto Atendimento 24h terá condições suficientes para atender toda a demanda.

O Pronto Atendimento 24h receberá clientes de outros planos de saúde ou convênios?

R: Não. A unidade receberá apenas clientes Unimed (local ou intercâmbio) ou de forma particular.

Em caso de internação, quais os procedimentos serão adotados?

R: Para pacientes que necessitarem de internações, a equipe médica e de enfermagem do Pronto Atendimento 24h irá transferir os pacientes para os hospitais credenciados (descritos em guia médico local). As transferências acontecerão com o suporte das equipadas e modernas ambulâncias da Unimed Rio Branco.

Quais procedimentos devem acontecer com pacientes que estejam internados na Urgil após a data de encerramento de atendimentos?

R: Todos os pacientes que adentraram ao Hospital Urgil e precisarem de internação clínica, mesmo após a data de encerramento, serão mantidos no hospital até a liberação médica ou transferência para outra unidade hospitalar de internação, se assim a equipe médica que acompanha o paciente avaliar em conjunto ao familiar/responsável.

Quais mudanças já estão acontecendo no Pronto Atendimento 24h para receber os pacientes infantis?

R: Desde a decisão unilateral do prestador Urgil, a Unimed Rio Branco já vem tomando as medidas para acolher os pacientes. Contratações de novos profissionais, escalas médicas com pediatras qualificados, ampliações internas de enfermaria e nas salas de observações, capacitação e atualização profissional para o novo público e criação de um grupo de trabalho que irá monitorar e solucionar eventuais situações adversas.

A Unimed Rio Branco disponibiliza os canais de comunicação para mais esclarecimentos e informações para os beneficiários.

Telefone 24: 0800 772 0045

Telefone de segunda a sexta-feira, de 7h às 18h: (68) 2106-4510

Whatsapp de segunda a sexta-feira, de 7h às 18h: (68) 2106-4510

E-mail: [email protected]

O Pronto Atendimento 24h da Unimed Rio Branco fica localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1812. Telefone: (68) 2106-4770.