Um dos grandes locutores de rodeio, Big Boy se torna acreano de coração e faz sucesso mundo a fora

É quase impossível para quem é fã de rodeio não se emocionar com a voz marcante das narrações das competições. Durante a ExpoSena Rural Show 2023 não é diferente. O ritmo marca a competição e vai além das montarias. É o narrador de rodeio que faz a cerimônia de abertura, que conduz a oração que pede a proteção dos céus aos peões e animais e é quem emociona a plateia que não tira os olhos da arena durante a peleja entre montador e animal.

E para quem não sabe, uma das vozes mais marcantes do mundo dos rodeios por todo Brasil vem do Acre, mais precisamente da Vila do V.

Mesmo quem é um fã de rodeio, não vai saber de quem se trata pelo nome de batismo. José Aparecido da Silva, 50 anos, é um completo desconhecido. Mas, basta falar em Big Boy, nome artístico dado a José, para qualquer peão ou apaixonado pelo esporte já abrir um sorriso.

Big Boy já tem quase 25 anos de profissão, fazendo a locução de rodeios, mas os últimos anos têm sido ainda mais especiais com agenda cheia pelo país e muito reconhecimento.

Nascido em Teodoro Sampaio, interior de São Paulo, Big Boy mudou para o Parará com a família quando tinha apenas 15 dias de vida. Ele conta como surgiu a paixão por rodeio. “Nunca tive a pretensão, surgiu meio que do nada. Era o ano de 1999 quando fui trabalhar em uma fazenda em Rondônia, região de Jarú, o patrão tinha uma companhia de rodeio e me pediu pra eu sair em um carro de som pela cidade convidando as pessoas para o evento. Ele gostou e falou para eu narrar umas montarias. Fui pegando jeito, pegando gosto e estou aí até hoje”, revela.

“Apelido de Big Boy é porque caí duas vezes de um cavalo”, revela

O apelido de Big Boy, que significa “garotão” em português, não é muito comum para um locutor de rodeio. Os maiores da história do esporte no Brasil possuem nomes mais comuns ou mais próximos com o mundo sertanejo, como o eterno Asa Branca, Marco Brasil e Zé do Prato, que são conhecidos locutores de rodeio.

“Foi uma brincadeira, tinha um peão chamado Lourival que era chamado de Big Boy porque era muito mole na montaria, caia sempre. Um dia, em um treino, eu que também montei cavalos, caí duas vezes seguidas. O contratante gritou brincando que eu estava igual ao Big Boy. O assunto passou e quando teve um rodeio na semana seguinte, ela mandou colocar e quando vi no cartaz estava escrito “Locutor Big Boy”. Eu não tive nem escolha e nem o que fazer. Já são mais de 20 anos com esse nome”, diz gargalhando.

Big Boy diz que se apaixonou pela Vila do V, mas que hoje fica pouco no Acre

Big Boy chegou ao Acre em 2005. Veio contratado para fazer locução de rodeios e após uma turnê por vários municípios, foi convidado para um evento na Vila do V, município de Porto Acre, e conta que se apaixonou pelo local.

Quando conto, ninguém acredita como vi parar no Acre. Em 2005, me chamaram para fazer um rodeio em Acrelândia, o povo gostou. Depois me chamaram para fazer a Expoacre, eu fiz a locução, depois fui no Bujari, Cruzeiro do Sul, fiz uma turnê pelo estado. Quando fui convidado para fazer uma locução em um rodeio na Vila do V, me apaixonei pelo local e estou lá até hoje. Atualmente, fico pouco no Acre, porque ando muito pelo país fazendo as festas de peão”,diz.

Ano passado, Big Boy foi eleito locutor revelação de Barretos, considerada a maior festa de peão do mundo e já foi convidado para voltar no ano que vem.

Um fato que chama atenção é que os locutores ficam no meio da arena para fazer a narração do rodeio e acompanham de perto a disputa entre touro e peão. Big Boy que não tem mais medo, devido aos anos de experiência, mas salienta que é perigo e relembra momentos perigosos. “Fui peão muito tempo, fui salva-vidas e a gente fica esperto e o medo passa, mas é perigoso. Eu já peguei umas pancadas fortes, lembro de uma delas em Vista Alegre do Abunã, que o touro me acertou e caí do lado de fora da arena”.

Carregando o Acre no coração aonde vai, Big Boy salienta o sucesso de peões do estado pelo país e pelo mundo afora. “O Acre é um celeiro de peões talentosos, temos muitos espalhados e fazendo sucesso na região de São Paulo e até nos Estados Unidos. Sem dúvidas, é um local onde aparecem montadores com muita competência. Ver esse crescimento do rodeio é algo muito prazeroso e ter jovens do Acre se tornando grandes profissionais é muito bom”, destaca.

Big Boy e Carlinhos Rondônia são os dois locutores da ExpoSena que acontece em Sena Madureira até o próximo domingo, 24.