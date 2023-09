Saúde do repórter beijoqueiro vira mais uma troca de farpas entre Michelle e Calixto

A “guerra” entre a deputada Michelle Melo (PDT) e o secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto, ganhou mais um round na manhã deste sábado, 23.

Desta vez, o motivo da troca de farpas nas redes sociais foi a saúde de Diego Lins, conhecido com repórter beijoqueiro e cargo comissionado do governo do estado. Diego está internado no Pronto-Socorro com uma infecção e a gestão é acusada de não fazer esforço para ajudar Diego.

Michelle postou uma foto durante visita ao repórter beijoqueiro. Já o ex-deputado Luiz Calixto aproveitou para alfinetar comentando em uma publicação que Michelle não iria abrir um largo sorriso ao lado de um paciente que estivesse sofrendo e sendo mal atendido.

A deputada estadual não perdoou a ironia de Calixto, afirmando que Diego não está bem e que representantes do governo deveriam fazer uma visita ao mesmo. Michelle declarou que o uso de sua imagem para falar bem do governo denota desespero.

Michelle destacou que ontem encontrou três pacientes que precisam de angioplastia e não estão sendo atendidos porque o serviço está suspenso por falta de pagamento do governo.

A troca de farpas nas redes sociais é mais um capítulo da briga pública entre os dois. O relacionamento ruim da parlamentar com parte dos secretários de Gladson, principalmente Luiz Calixto, foi um dos motivos alegados para a deputada ser destituída do cargo de líder do governo na Assembleia Legislativa.