Discussão por causa de cigarro termina com mulher ferida com facada nas costas

Como parte da programação do Círio de Nazaré em Rio Branco, acontece neste sábado, 23, o Círio Social. Uma ação realizada pela Diocese de Rio Branco, em parceria com o Ministério Público, por meio do MP na Comunidade, além da participação de diversas outras entidades. A ação acontece de 8 às 16 horas no espaço da Catedral de Nossa Senhora de Nazaré no centro da capital acreana e conta com a oferta de serviços gratuitos à população como atendimento psicossocial, emissão e regularização de CPF, atendimento com consultas e exames e regulação de cirurgias, atendimento com enfermeiro, nutricionista, dentista, psicólogo, doação de sangue, consulta jurídica e prevenção ao câncer de boca e agendamentos para mamografia e PCCU, entre outros serviços. Participam do dia de atividades, além da Diocese e do...