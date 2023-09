Hotéis ficam lotados durante a Exposena neste fim de semana

A cidade de Fortaleza, no Ceará, recebe entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro de 2023 a 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, a Fenacce, que ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará e conta com a participação de artesãos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Uma das maiores feiras brasileiras do setor, revela que dos mais de 60 artesãos e comunidades presentes, três representam o Acre, sendo a artesã Márcia Silva, com biojoias, Maqueson Pereira, com Marchetaria, e os artesãos do Projeto Cazumbá, com o látex. A empresária Stella Pavan, idealizadora da Fenacce, destacou que o evento integra diferentes setores da economia, como o de serviços, o comércio e o turismo. “O desenvolvimento da cadeia produtiva do artesanato mobiliza diversas áreas...