FIEAC levará capacitações gratuitas à cidades do Purus em novembro

O projeto Caravana do Desenvolvimento, idealizado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e que já qualificou milhares de pessoas em diferentes municípios acreanos, realizará mais uma edição em novembro deste ano.

A região contemplada com dezenas de capacitações e cursos gratuitos será a do Vale do Purus, onde estão as cidades de Manoel Urbano, Santa Rosa e Sena Madureira (onde ficará sediado o mutirão de qualificação profissional). A iniciativa atende uma solicitação do deputado federal Gerlen Diniz.

O parlamentar foi recebido na manhã desta sexta-feira, 22 de setembro, na sede da Casa da Indústria, em Rio Branco, pelo presidente da FIEAC, José Adriano; pelo 1º vice-presidente, João Paulo de Assis; por diretores da instituição; presidentes de sindicatos industriais; e pelo secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita. Na ocasião, foram discutidos alguns detalhes para a realização da Caravana do Desenvolvimento.

Gerlen Diniz mostrou-se muito feliz e entusiasmado por Sena Madureira receber, mais uma vez, o mutirão de qualificação profissional. “A iniciativa será benéfica para todo o Vale do Rio Purus, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa. Desde já convidamos as pessoas que queiram se capacitar para se programarem para participar. Agradecemos ao Sistema FIEAC por proporcionar essa oportunidade a essa região que tanto precisa”, destacou.

O secretário de Indústria, Assurbanípal Mesquita, elogiou a parceria que capacitará mão de obra na regional do Vale do Rio Purus e afirmou que o governo do Estado, por meio da Seict, também ofertará serviços durante a Caravana do Desenvolvimento. “Vamos levar cursos e também informações sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine)”, pontuou.

Segundo o presidente da FIEAC, José Adriano, além do SESI, SENAI e IEL, a Caravana do Desenvolvimento terá parceiros como Sebrae/AC, Fecomércio e Federação da Agricultura (Faeac). “É uma região que necessita muito de profissionalização e nossa proposta é elevar a qualidade da mão de obra para os setores da indústria e outros segmentos da iniciativa privada, além formar empreendedores de sucesso”, assinalou o empresá