Feira Nacional de Artesanato que ocorrerá em Fortaleza terá três artesãos do Acre

A cidade de Fortaleza, no Ceará, recebe entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro de 2023 a 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, a Fenacce, que ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará e conta com a participação de artesãos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Uma das maiores feiras brasileiras do setor, revela que dos mais de 60 artesãos e comunidades presentes, três representam o Acre, sendo a artesã Márcia Silva, com biojoias, Maqueson Pereira, com Marchetaria, e os artesãos do Projeto Cazumbá, com o látex.

A empresária Stella Pavan, idealizadora da Fenacce, destacou que o evento integra diferentes setores da economia, como o de serviços, o comércio e o turismo. “O desenvolvimento da cadeia produtiva do artesanato mobiliza diversas áreas e estimula, além da geração de emprego e renda, também a inclusão social, a valorização dos saberes tradicionais, o associativismo e o intercâmbio de conhecimentos”, declarou.

O Programa Nacional do Artesanato (PSB), o Sebrae Nacional e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) realizam a parceria onde intensifica os esforços para projetar o artesanato brasileiro no cenário internacional, sobretudo no mercado de decoração. Por meio de uma Rodada Internacional de Negócios, trabalhos de aproximadamente 60 artesãos e comunidades artesanais devem ser apresentados a compradores internacionais de países como China, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Áustria, EUA, Japão e Jordânia.