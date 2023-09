Servidores ambientais paralisam atividades por reajuste de 53,17% na carreira

Servidores de órgãos federais de defesa do meio ambiente no Acre e no restante do país vão paralisar as atividades nesta quinta-feira, 21, Dia da Árvore, reivindicando reajuste de 53,17% e reestruturação da carreira.

A reestruturação, segundo a presidente da Associação de Servidores no estado, Roberta Graf, conta com a elevação do salário dos Técnicos para um patamar de 70 a 85% do vencimento dos Analistas.

Ainda segundo Graf, os servidores também exigem a criação da Gratificação de Atividade de Risco e subir o Vencimento Básico a 70% da Remuneração Total.

“Queremos no mínimo parametrizar nossa tabela salarial com a da Agência Nacional de Águas, que é do nosso mesmo Ministério e ganha muito mais. Queremos colocar nossa carreira na Lei de Indenização de Fronteira”, explica.

Com relação às condições de trabalho, principalmente de segurança em campo, os fiscais ambientais federais, do Ibama e do ICMBio, alegam passar por grande perigo pela falta de estrutura.

“Não adianta o governo ficar bradando pelas ações ambientais, Amazônia e etc., e não valorizar seus servidores ambientais federais”, diz.

A paralisação e mobilização dos servidores ambientais federais no Acre está prevista para começar por volta das 9 horas da manhã, no estacionamento do Ibama, em Rio Branco.