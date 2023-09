ExpoSena tem programação diária voltada à capacitação dos produtores rurais

Não é só festa, show e diversão que proporciona a ExpoSena Rural Show, que começou nesta última quarta-feira, 20, e vai até próximo domingo, 24.

A organização da feira se preocupou em aproveitar a grande presença de produtores rurais para trocar experiências, oferecer capacitação e, consequentemente, melhorar a produção rural na região.

Durante todos os dias do evento, o Parque de Exposições, montado no Bairro da Pista, serão oferecidas palestras de assuntos importantes para o homem do campo como técnicas para melhoria do cultivo de café, desenvolvimento genético, avicultura e bovinocultura leiteira, por exemplo”. Além dos produtores rurais, outro público que participa das palestras é dos estudantes dos cursos do IFAC de Sena Madureira.

“Essas palestras são de extrema importância para o nosso público do agronegócio. Temos muitos alunos saindo do IFAC com cursos técnicos e essas palestras vem somar com o aprendizado deles, e automaticamente, esse aprimoramento vai chegando aos pais lá no campo. Sempre importante lembrar que esse trabalho se é possível porque temos bons parceiros como o Senar e o Sebrae”, destaca Maria Hoffman, presidente do Sindicato Patronal de Sena Madureira, parceira da prefeitura na realização do evento.

O prefeito Mazinho Serafim falou da programação voltada à qualificação técnica. “Por isso temos o Sindicato Patronal como parceiro. Fazer uma festa é fácil, mas precisamos entender que a ExpoSena é resultado do crescimento da nossa produção e ela só é possível com um produtor bem orientado”, explica.

Na noite desta quinta-feira, 21, serão realizadas mais duas palestras, sendo uma sobre direito trabalhista e imposto de renda para o produtor rural, e outra sobre o processo na raiva nos herbívoros.