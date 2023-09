Rio Branco está entre as cidades que mais vão ‘ferver’ até 2050, aponta estudo

Com colaboração de Itaan Arruda Aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (20), na sede da agência Companhia de Selva, em Rio Branco, um encontro dos deputados estaduais do PSD, Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense com o pré-candidato a prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre. O ac24horas havia apurado que a reunião teria acontecido a pedido do emedebista, mas ele nega a premeditação do ato. "Eu estava apenas tratando do Podicast do Davi Sento-Sé. Da minha participação e eles chegaram. Não teve agenda sobre questões politicas. Inclusive estávamos em sala separadas", disse Marcus. Sem a presença do senador Sérgio Petecão, presidente do PSD, que está em Brasília, Ribeiro e Bregense que tornaram nesta semana públicos conflitos internos por causa do ato político do MDB no último sábado (16)...