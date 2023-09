Programação de aniversário segue com inaugurações e shows em Cruzeiro do Sul

A programação do aniversário de 119 anos de Cruzeiro do Sul, iniciada na segunda-feira, 18, segue com vários eventos e os shows vão começar nesse domingo, 24. Na próxima semana também terá início o Festival da Farinha.

Nessa quarta-feira,20, houve a entrega da reforma da UBS Adalto José Batista, na Vila Liberdade, e inauguração do Sistema de Abastecimento de Água do Ramal 3 e Fazendinha.

Nesta quinta-feira, 21, às 16 horas, no Polo Moveleiro, o prefeito Zequinha Lima vai lançar o credenciamento dos moveleiros no programa de compras municipalizadas.

Programação rural e show de Ceian Muniz

Na sexta-feira,22, às 9 horas, haverá a inauguração da escola Lucilente Gomes de Menezes na Comunidade São Luiz.

No domingo, 24, a programação do aniversário do município será realizada na Vila Santa Luzia, na BR-364, também na zona rural de Cruzeiro do Sul. Na localidade, o prefeito vai assinar duas ordens de serviço: da construção da casa de passagem do trabalhador rural e do Centro Administrativo da Vila Santa Luzia. Também vai entregar um caminhão e equipamentos agrícolas.

Às 20 horas, o cantor Ceian Muniz fará show na Vila. A programação do aniversário de Cruzeiro e do Festival da Farinha terá continuidade até o dia 1° de outubro com shows do Bonde do Forró, Vitória Freitas e Isadora Pompeu, cantor gospel que vai encerrar a Marcha para Jesus, no dia 30.