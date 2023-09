Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 35 milhões

Servidores de órgãos federais de defesa do meio ambiente no Acre e no restante do país vão paralisar as atividades nesta quinta-feira, 21, Dia da Árvore, reivindicando reajuste de 53,17% e reestruturação da carreira. A reestruturação, segundo a presidente da Associação de Servidores no estado, Roberta Graf, conta com a elevação do salário dos Técnicos para um patamar de 70 a 85% do vencimento dos Analistas. Ainda segundo Graf, os servidores também exigem a criação da Gratificação de Atividade de Risco e subir o Vencimento Básico a 70% da Remuneração Total. “Queremos no mínimo parametrizar nossa tabela salarial com a da Agência Nacional de Águas, que é do nosso mesmo Ministério e ganha muito mais. Queremos colocar nossa carreira na Lei de Indenização de Fronteira”, explica. Com relação às condições...