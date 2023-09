Sem Petecão, Ribeiro e Bregense tem encontro “informal” com Marcus Alexandre na Cia de Selva

Com colaboração de Itaan Arruda

Aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (20), na sede da agência Companhia de Selva, em Rio Branco, um encontro dos deputados estaduais do PSD, Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense com o pré-candidato a prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre. O ac24horas havia apurado que a reunião teria acontecido a pedido do emedebista, mas ele nega a premeditação do ato. “Eu estava apenas tratando do Podicast do Davi Sento-Sé. Da minha participação e eles chegaram. Não teve agenda sobre questões politicas. Inclusive estávamos em sala separadas”, disse Marcus.

Sem a presença do senador Sérgio Petecão, presidente do PSD, que está em Brasília, Ribeiro e Bregense que tornaram nesta semana públicos conflitos internos por causa do ato político do MDB no último sábado (16) e agravados com as declarações do senador ontem (19), quando afirmou que os deputados estavam mentindo sobre o “climão” no partido, alegaram no portão da agência de publicidade que o encontro foi informal sem pauta política.

“Quando eu cheguei o Marcos já conversava com o Davi. Eu apenas vim aqui porque o Davi faz trabalho para mim na produção de audiovisual para o meu mandato. Eu apenas o cumprimentei. Não tocamos no assunto eleições. Nada político”, disse Ribeiro, que saiu primeiro do local.

Minutos depois, Bregense deixa agência e afirmou também que Sento-Sé o ajuda com o trabalho de mídia training e que o encontro foi informal e não teve nada de político.

Nos bastidores, há um problema prático no PSD. Os deputados não apoiam a ideia de que a esposa de Sérgio Petecão, Marfisa Galvão, componha chapa com Marcus Alexandre na condição de vice. Para os deputados, essa agenda só deveria estar na rotina do partido ano que vem. Uma condição rechaçada por Marfisa que, inclusive, havia preparado uma claque para celebrar seu nome no encontro do MDB.

Acuado, entre o que exige a esposa e o que entendem os parlamentares do partido, Petecão tenta equacionar a crise. Como se não bastasse, a irmã do senador, vereadora Lene Petecão e o dirigente Professor Coelho, desafetos de Marfisa, dispuseram-se a colocar também o nome para apreciação pleiteando a disputa como vice.