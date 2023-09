Mais de 240 famílias recebem títulos definitivos em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Rodrigues Alves deflagrou na manhã desta quarta-feira, 20, a "Operação Veridito Fatal" e prendeu dois acusados pela execução do adolescente Antônio William, de 16 anos, no dia 28 de abril deste ano na comunidade Agrovila, zona rural do município. Dois mandados de busca também foram cumpridos. De acordo com as investigações, o adolescente residia em Rio Branco e havia ido visitar os avós. Segundo a Polícia, os tios do rapaz, viciados em drogas, penhoram o aparelho celular dele em uma boca de fumo, onde os traficantes ligados a uma facção criminosa verificaram que o adolescente possuía ligação com uma facção rival e por isso, o mataram. Durante as investigações, a Polícia localizou o vídeo da execução do adolescente em um ritual típico de tribunal do crime....