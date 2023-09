Jenilson Leite, uma nova pedra no tabuleiro da prefeitura

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB), disse ontem ao BLOG, que ele pode voltar de uma reunião que terá em Brasília, no próximo dia 5, com a executiva nacional, como candidato a prefeito de Rio Branco. Falou que se for interesse do PSB e lhe for dada estrutura para tocar uma candidatura, irá aceitar a missão. Mesmo sendo uma eleição diferente da do Senado, quando teve mais de 32 mil votos na capital, Jenilson avalia que não pode deixar o eleitor que acreditou nele, sem o seu nome como opção para a prefeitura de Rio Branco. A sua entrada em cena é salutar, para dar mais opção ao eleitor de um debate democrático. É como no ditado, de que quanto mais cabra, mais cabrito.

NOMES POSTOS

Marcus Alexandre (MDB), Jenilson Leite (PSB), Alysson Bestene (PP), Tião Bocalom (PP), Emerson Jarude (NOVO), são os nomes postos até aqui para disputar a prefeitura da capital.

BOMBA QUE VIROU TRAQUE

Todos esperavam uma acusação de abalar os alicerces do governo. Mas, a bomba prometida pela deputada Michelle Melo (PDT), virou um traque. Limitou-se a trazer para a tribuna da ALEAC um prato requentado, de que o assessor palaciano Luiz Calixto lhe chamou de “mentirosa”. Ora, isso já já tinha dito em falas anteriores. Na verdade, acho que ela não tem nada que possa desmontar o governo.

MELHOR CAMINHO

Para a deputada Michelle Melo (PDT), que é uma política que tem qualidades, o melhor que tem de fazer é sair desse olho do furacão e focar o seu mandato em outras pautas. A liderança do governo tem de ser página virada.

ESCUTAR DE PERTO

O assessor Luiz Calixto foi para a ALEAC ouvir a fala da deputada Michelle Melo (PDT). Nas conversas com jornalistas, voltou a reiterar que a parlamentar mentiu a respeito dele.

ASSUNTO DESATIVADO

Para não ficar nesse redemoinho do disse e não disse vou desativar este assunto do BLOG. A não ser que surjam fatos novos nesta novela.

DESCASO JUSTIFICADO

Numa reunião na ALEAC, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), perguntou ao secretário de Assistência Social do governo, Pastor Alex, quantas vezes já tinha visitado o acampamento das famílias expulsas da invasão do Irineu Serra. E, veio a resposta do secretário: “Nenhuma”. Está então justificada a continuidade do movimento e a omissão do governo, que até aqui só fez firula para resolver a situação.

DUAS FACETAS

O senador Alan Rick (UB) é evangélico, é de direita, mas expande as suas conversas com os mais variados nichos políticos que pensam diferente dele. Não faz política apenas no seu cercadinho. A vice-governadora Mailza Assis limita-se a participar de atos oficiais e ao seu mundinho evangélico, pouco politicamente, para quem foca em 2026. Ambos são potenciais candidatos ao governo, mas diferem nos seus comportamentos políticos.

SEM TAPAR O SOL

Vamos deixar de tapar o sol com a peneira. O governo alega que empresas terceirizadas não estão com certidões negativas para receber pagamento. Meia verdade. Acontece é que o governo não paga em dias nem as que estão com documentação limpa. O que custa falar a verdade?

OPERAÇÃO APERTA SECRETÁRIO

Cada secretário está sendo chamado para uma conversa com a presidente do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, e com a vice-governadora Mailza Assis. O papo é curto: todo mundo tem de entrar de cabeça na candidatura do Alysson Bestene a prefeito de Rio Branco. Ambas tiveram o aval do governador Gladson Cameli para a operação aperta secretário. As pesquisas vão dizer se a ação deu resultados políticos.

VAI ESTICAR A CORDA

Aliados do prefeito Tião Bocalom disseram ontem ao BLOG que ele não vai acatar a decisão do diretório municipal do PP, que deverá sair na próxima sexta-feira, tornando o secretário Alysson Bestene, pré-candidato oficial do PP. Bocalom não vai sair e deverá esticar a corda, e continuar a se apresentar como o candidato pelo PP.

CAVEIRA DE BURRO

A deputada Antônia Sales (MDB) voltou ontem a criticar a desumanidade do governo no sistema do TFD, que continua ineficiente para atender os que precisam de um tratamento especializado. Não falou inverdade. E só quem sofre com tudo isso, é a população mais carente.

ALERTA DADO

O deputado Fagner Calegário (PODEMOS) alertou ontem o governo de que poderá haver um protesto geral dos servidores terceirizados, que estão sem receber. Não há como o empresário pagar se não recebe do governo.

É QUEM NÃO TEM CULPA

Os secretários que abrigam serviços terceirizados são os que menos têm culpa. Se a Fazenda não repassar os valores dos contratos, não há como pagar os empresários do setor.

PARADA INDIGESTA

A oposição ainda não se entendeu em Brasiléia, na busca de uma candidatura única a prefeito. Se com a oposição unida não será fácil derrotar a candidata dos irmãos, a prefeita Fernanda Hassem e o deputado Tadeu Hassem, a Suly Guimarães; quanto mais se entrar com vários candidatos. A parada é indigesta.

CANDIDATURA CERTA

O deputado Emerson Jarude (NOVO) me disse ontem que a sua candidatura a prefeito de Rio Branco, é ponto decidido. Quanto a formar alianças, vai aguardar para ver como ficará o cenário no próximo ano.

NÃO DEVE SE PRONUNCIAR

O prefeito Tião Bocalom não deve se pronunciar antes de sair a decisão do PP de que o candidato oficial do partido será o secretário Alysson Bestene. Só deverá fazê-lo após conhecer o documento oficial do partido.

ESQUEÇA SER VICE

No encontro da deputada federal Socorro Neri (PP) com o governador Gladson Cameli, ficou acertado estar descartada uma chapa Bocalom para prefeito e Alysson Bestene (PP) como vice.

“NÃO QUERO SECRETARIA”

Ao ser perguntado ontem se aceitaria uma secretaria no governo para apoiar a candidatura do secretário Alysson Bestene a prefeito, o senador Sérgio Petecão (PSD), foi irônico: “Para quê eu quero secretaria? Para me dar dor de cabeça com gente correndo atrás de mim, para pedir emprego? A minha decisão sobre quem vou apoiar a prefeito será com amadurecimento e convicção, e focado em 2026. Cargos no governo não me interessam, destacou Petecão.

BOATOS SEM FUNDAMENTO

O senador Sérgio Petecão (PSD) negou que tenha conversado com alguém do governo do Gladson sobre uma aliança para a PMRB. Se andam dizendo isso, é mentira, não falei nem com Gladson, com a Mailza, com ninguém. E nem estou preocupado com isso ou correndo atrás para conversar.

ÚNICA DECISÃO

O senador Sérgio Petecão (PSD) também negou que o partido tenha indicado nome para compor como vice na chapa do candidato Marcus Alexandre (MDB). As posições externadas por alguns membros sobre ser vice, foram pessoais. E que não discute nada sobre a PMRB, antes de 2024.

NECESSIDADE QUE MOVE

Não tem nada de política na decisão das famílias expulsas da invasão do Irineu Serra, de acampar na porta da Aleac. O que move o movimento é a necessidade, o desemprego, a falta de habitação.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

Ao ser apertado pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), sobre a sua falta de ação para resolver o problema das famílias despejadas do Irineu Serra, acampadas na porta da ALEAC, o secretário de Assistência Social, Pastor Alex, saiu com essa pérola: “Se o governador não resolveu o problema, sou eu que vai resolver?”. My God, my God, my God……

FRASE MARCANTE

“Assim como o hábito não faz o monge, o cetro não faz o rei”. Ditado português.