Vereador tem mandato cassado por ameaça e sessão termina na delegacia no Bujari

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre e parceiros realizam desta quarta-feira, 20, até sábado, 23, duas edições do Projeto Cidadão em Mâncio Lima, sendo um na Terra Indígena Puyanawa e outro na área urbana do município. Nos dias 20, 21 e 22 a edição será na Terra Indígena Puyanawa do Barão. E no dia 23, na área urbana da cidade, na Escola Padre Edson de Oliveira, com a realização de 100 casamentos. As inscrições já estão abertas desde segunda-feira, 18, até quinta-feira, 21, para o Casamento Coletivo. Projeto Cidadão na Terra Indígena Puyanawa Será realizado na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e Médio Ixubay Rabui Puyanawa. A edição do Projeto Cidadão na Terra Indígena do Barão em Mâncio Lima ocorrerá entre os dias 20 a 22, de...