Governo descumpre promessa de pagar pintor nessa semana e trabalhador deve acionar justiça

A polêmica que envolve o pagamento da segunda pintura da caixa d’água na entrada do Bairro 6 de Agosto, na capital acreana, continua sem solução. Apesar de a Saneacre dizer que está disposta a resolver a pendência financeira, a autarquia não tem cumprido com as promessas de encontro com o pintor Rogério Gonçalves, que pintou o local por duas vezes, mas só recebeu por um dos serviços, sofrendo prejuízo de mais de R$ 82 mil.

VEJA MAIS: Governo do Acre não paga pintor da caixa d’água da 6 de Agosto

Pintor da caixa d’água da 6 de Agosto ainda não recebeu: “querem me dar um tombo”

Na última semana, o pintor voltou a procurar o ac24horas para denunciar a falta de pagamento e de resposta do governo. A assessoria da Saneacre informou que Rogério seria recebido nessa segunda-feira, 18, por Carlos Augusto Costa, um dos diretores da autarquia.

Acontece que mais uma vez, o pintor reclama que nem a promessa de encontro foi cumprida. “Mais uma vez ninguém entrou em contato, continuam me jogando de um lado para outro e eu só quero receber por um serviço que fiz e que não tenho condições de arcar com esse prejuízo. Todo mundo sabe que fiz o serviço, só quero receber”, diz Rogério.

A reportagem entrou em contato com o Carlos Augusto, que reafirmou que aguarda a presença do pintor na autarquia, sem, no entanto, apresentar qualquer comprovação de que Rogério tenha sido convidado para uma reunião na Saneacre.

Rogério declara que tem perdido a esperança e se nada for resolvido vai procurar a justiça. “O que não posso é deixar para lá, eu preciso receber pelo meu serviço. Se continuarem a me enrolar, eu vou procurar a justiça”, afirma.

Rogério foi contratado em junho de 2021 para pintar a caixa d’água com a cor azul e com uma frase que afirmava que o local havia sido palco de batalha durante a Revolução Acreana. Ocorre que a pintura se transformou em uma grande polêmica, já que a frase foi apontada por historiadores como uma grande fake news, pois o local nunca foi palco de embate durante o período da Revolução.

Diante da polêmica, o governo decidiu cobrir a pintura de azul e a frase errônea com as cores originais. Rogério foi novamente autorizado a pintar a caixa d’água. Acontece que o pintor só recebeu por um dos trabalhos, mesmo tendo em mãos as duas ordens de serviço dadas pelo Depasa, atual Saneacre.