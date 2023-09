Começa 1º Seminário Internacional sobre Desnutrição e Insegurança Alimentar no Acre

Começa nesta terça-feira, 19, em Rio Branco, o 1º Seminário Internacional e o 1º Encontro da Região Norte sobre Desnutrição e Insegurança Alimentar e Nutricional.

O evento que acontece no Centro de Convenções/Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC) é organizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) além do apoio da SESACRE, da Universidade Federal do Tocantins – UFT, e da Universidade Federal do Acre – UFAC.

Devem participar do evento, que dura até a próxima quinta-feira, 21, representantes de toda a Região Norte, como gestores estaduais da saúde (secretários de estado, referências de alimentação, evnutrição), e da proteção social (secretários de estado);v representantes das câmaras técnicas estaduais de segurança alimentar e nutricional – CAISAN; representantes dos distritos sanitários indígenas-DISEI; sociedade civil organizada (conselhos estaduais de saúde-CES, conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional-CONSEA); além de entidades como a Unicef, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO e Pastoral da Criança. Também foram convidados gestores de saúde de países como Peru, Bolívia, Equador, Venezuela e Colômbia.

O estado do Acre é o único que contará com a participação de gestores municipais da saúde. O objetivo do evento é discutir mecanismos de atenção às pessoas com desnutrição, especialmente a desnutrição infantil, bem como de enfrentamento da insegurança alimentar, no Brasil e nos países da região Amazônica.