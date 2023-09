Arroz, farinha e manteiga elevam custo da cesta básica no Acre

O deputado Pablo Bregense (PSD) disse nesta terça-feira (19) na tribuna da Assembleia Legislativa "que a soberba precede a queda" e que reitera as palavras ditas pelo colega deputado Eduardo Ribeiro sobre a estratégia política do PSD. O discurso do parlamentar ecoa como uma espécie de sinal de ruptura entre os aliados do parlamento estadual e o senador Sérgio Petecão (PSD), presidente da sigla no Acre. “Estão achando que vamos a reboque”, disse, também criticando não ter sido chamado à reunião entre PSD e MDB ocorrida no último final de semana. “Aqui não estamos visando projetos individuais, mas por projetos coletivos, que venham a engrandecer nosso partido”, disse, alertando que também não vai a reboque tanto nas questões do governo quanto no PSD. "O caminho de algumas alianças é estranho....