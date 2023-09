Moradores se revoltam com fechamento da Energisa em Mâncio Lima: “retrocesso”

Moradores de Mâncio Lima, interior do Acre, estão preocupados com a notícia de fechamento da unidade da Energisa no município, marcada para o dia 29 de setembro. Com o fechamento da unidade, as opções serão um totem de atendimento em uma farmácia ou a ida até a empresa, em Cruzeiro do Sul, em um percurso de 46 quilômetros.

Uma das moradoras da cidade, Wilciléia Siqueira, diz que a situação é preocupante e resultará em mais custo para a população, que terá de se deslocar 46 quilômetros de Mâncio Lima até Cruzeiro do Sul para resolver questões relacionadas à empresa.

“É um desserviço à nossa população, que se trata do fechamento — ou migração, como eles colocam, da Energisa no município. O atendimento que teremos será digital e claro que não teremos opções para atendimentos mais complexos assim. Vamos ter de nos deslocar até Cruzeiro do Sul. Nossa população precisa, sim, de atendimento da companhia de energia, vamos viver a mesma realidade que vivemos com as companhias de telefonia, um retrocesso. Os mais afetados sempre são os maiores pagadores de impostos e serviços, os menos favorecidos”, lamenta.

A unidade de atendimento da Energisa em Mâncio Lima funciona 4 horas por dia.

Por meio da assessoria de comunicação, a Energisa confirma o fechamento da unidade de Mâncio Lima no dia 29, mas diz que a população não terá problemas para acessar os serviços da empresa de energia.

A distribuidora explica que antes mesmo do fechamento da unidade – para que as pessoas se familiarizem, o totem já está funcionando na farmácia, no centro da cidade, com um atendente da Energisa em horário comercial. No totem, de acordo com a empresa, os moradores podem realizar pagamentos, parcelar faturas, emissão de segunda via da conta, mudança de titularidade, solicitar novas ligações e religações, negociação de débitos, pagamento, cartão de débito; autoleitura; acompanhamento de solicitações; encerramento contratual; ligação nova, entre outros serviços.

“A Energisa informa que o atendimento em Mâncio Lima já está em novo endereço e com horário de funcionamento maior: de segunda a sábado das 7h às 21h e no domingo de 7h às 12h e de 14h às 20h, na Av. Japin nº 1061 – Bairro Centro, Mâncio Lima, com um atendente no local para auxiliar os clientes. A Energisa também ressalta que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio dos canais digitais que podem ser acessados pelo celular, tablet ou computador, sem sair de casa, através do Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android) , Gisa: (https://gisa.energisa.com.br/), site: (www.energisa.com.br) e do Call center 0800-647-7196″.