Fotógrafo tem vidro de carro quebrado e equipamentos de R$ 30 mil furtados na Capital

O pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), que nesta segunda-feira, 18, foi cedido pela Secretaria de Obras para prestar serviços à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) pelos próximos 12 meses, ficará à disposição do gabinete do deputado Tanizio Sá (MDB). O ato foi oficilizado por meio de um decreto disponibilizado no Diário Oficial. "Fui cedido e ficarei à disposição do gabinete do deputado Tanizio Sá. As visitas nos bairros continuarão ocorrendo prioritariamente aos finais de semana e final da tarde. Além de acompanhar o deputado em agendas que ele julgar necessárias", explicou o ex-prefeito da capital ao ac24horas. Marcus Alexandre esteve durante vários meses prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), mas como já está em pré-campanha participando de atividades com o MDB...