Dono da Ipê articula emenda de Alan Rick para abrir Avenida que valoriza seu empreendimento

O empresário José Eduardo Moura Leite, dono da Ipê Empreendimentos, acabou vazando involuntariamente nesse domingo, 17, um áudio que seria direcionado ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) via WhatsApp, mas acabou sendo enviado para o seu status no aplicativo. A mensagem ficou disponibilizada por cerca de 10 minutos para todos os seus contatos diretos e revelava uma espécie de Lobby para que uma emenda do senador Alan Rick (União Brasil) fosse destinada para abertura de uma Avenida que seria construída na região do bairro Universitário até o Loteamento Bosque Primeira, um bairro monitorado cuja venda de lotes iniciou no ano passado e tem previsão de entrega em 2024, visando a valorização do local. O arquivo foi apagado do status logo após empresário perceber o erro.

OUÇA ÁUDIO:

“Tião Bocalom, meu ilustre prefeito. Tião, eu ainda to aqui na Fazenda Itaipu e nós havíamos combinado de encontrar hoje (17) no final da tarde para conversarmos. Tomarmos uma cafézinho juntos, uma coisa assim, né? E deixar as nossas conversas alinhadas com a do senador [Alan Rick]. Ele viaja hoje à noite para Brasília, mas eu queria alinhar porque é importante a gente ter tudo isso mastigado. Mas eu conto com a sua disponibilidade de tempo. Você falou que só no final da tarde poderia ter tempo hoje, tava com muita correria e a noitinha que você disse, tudo bem? A hora que eu chegar por aí, se você tiver dado um alô positivo, nós conversamos hoje e passo mensagem para o nosso prezado senador e pronto. Mas ok, positivo. Não precisamos nos reunir, basta eu ficar sabendo da tua disponibilidade, daquela tua aceitação, daquela proposta nossa e será levantado a verba lá em Brasília para executarmos esse trecho. Eu acho que na tua mão sai. Na mão dos outros, cá entre nós, nós vamos ficar calados, pode não sair”, disse o empresário, que ao final, segundo apuração do ac24horas, ainda alfinetou a gestão do governo do Acre, conhecida por não executar obras.

A reportagem entrou em contato primeiramente com o senador Alan Rick e como não obteve resposta, acionou sua assessoria. O áudio foi disponibilizado à equipe do parlamentar, mas a assessoria resolveu retrucar ao invés de responder os questionamentos do ac24horas. “De que senador ele tá falando? Onde tem que é o Alan?”, questionou a assessora de imprensa Lilian Lima, que chegou a confirmar que o Alan estava em Rio Branco, mas que não teria nenhuma agenda marcada para o domingo.

O ac24horas só teve a confirmação de que se tratava do Senador do Acre, Alan Rick, através do próprio prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que por telefone reiterou o teor do áudio e de quem se tratava. “Isso aí é uma conversa que existe. O Zé [José Eduardo – Dono da Ipê] me falou de uma Avenida que precisa ser construída lá para o Universitário, para um loteamento grande que ele tem lá. Ele já me cobrou algumas vezes, eu disse que a prefeitura não tem dinheiro para isso, pois existem prioridades, uma série de ruas e avenidas na fila. Parece que ele falou com o Alan que ele queria conversar comigo. Parece que o Alan conversou. Eu não tenho condições de bancar a obra, mas se tiver uma emenda, a prefeitura executa. Não tem problema. O que eu não posso é furar a fila de prioridades. Essa é a conversa que existe e, a meu ver, não existe nada de errado um empresário trabalhar para intermediar benefícios”, explicou o gestor da capital acreana.

Bocalom afirmou ainda que não tem ideia do valor da emenda, já que segundo ele não existe projeto. “Acredito que não seja muito, mas eu não tenho essa informação de valores”, disse o prefeito.

Extraoficialmente, o ac24horas foi informado de que a pretensão da construção dessa avenida é puramente empresarial por parte da Ipê, além de que a obra beneficiaria toda a comunidade, principalmente os moradores do bairro Universitário e todos aqueles que transitam rumo à penitenciária de Rio Branco, já que haveria um “encurtamento” de mais de 2 quilômetros nesse percurso.