Bananas apodrecem por falta de escoamento da produção no Acre, diz morador

O governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 18, o extrato do contrato do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) com a empresa que vai prestar o serviço de execução da obra de reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, no Centro de Rio Branco. A previsão é que a empresa Procec Engenharia S.A, vencedora do processo emergencial de dispensa de licitação, inicie as obras na próxima semana. Segundo o diretor do Deracre, Sócrates Guimarães, a obra vai garantir mais mobilidade urbana para a população de Rio Branco. “A empresa terá o prazo de 120 dias para finalizar a obra, que é necessária para garantir a segurança na circulação de veículos no local”, declarou....